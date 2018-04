Başkan Polat'tan başsağlığı mesajı

YEŞİLYURT Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 25 yıl önce vefat eden 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 40 yıl önce evine gönderilen bombalı paketle hayatını kaybeden Malatya eski billetvekillerinden ve Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıldönümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Polat mesajında, memleketini, vatanını ve bayrağını seven, insanlara değer veren, Malatya'lı olmalarından her zaman onur ve gurur duyduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Hemşerimiz olmasından her zaman onur ve gurur duyduğumuz rahmetli Turgut Özal, 1980 darbesinde ciddi yaralar alan, kendi içine kapanıp zor günler geçiren ülkemizin ayağa kalkması, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda yeniden canlanması için büyük adımlar atan önemli bir devlet adamıydı. Rahmetli Turgut Özal, ekonomik ve siyasi engelleri ortadan kaldırıp, dar kalıplara sokulup kendi kaderine terk edilmek istenen Türkiye’nin çehresini değiştirecek değişim ve dönüşüme öncülük ederek, aziz milletimizin gönlünde taht kurmuştur."

Başkan Polat, 17 Nisan 1978 yılında evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla hayatını kaybeden Malatya'nın Eski Belediye Başkanlarından ve bir dönem Milletvekilliği yapan Rahmetli Hamit Fendoğlu anısına yayımladığı mesajında ise ülkesi ve şehri için gayret etmiş, kimseden korkmadan yolunda yürümüş cesaretli bir Malatyalı olduğunu ifade ederek, "1980 Darbesi öncesinde Türkiye’nin ekonomik ve siyasi alanlarda gerilemesi ve akabinde karanlığa gömülmesini isteyen iç ve dış mihrakların yarattığı kaos ortamında memleketinin geleceği için korkmadan ve çekinmeden görevini sürdüren Hamit Fendoğlu, evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla hayata kaybetmesinin acısı hala yüreğimizdedir. Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı döneminde ülke ve millet uğrunda çalışmış, cesaretli ve cesur kişiliğiyle milletin gönlünde yer edinmiş Rahmetli Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununu 40'ncı ölüm yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

