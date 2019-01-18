Başkan Polat öğrencilere karne dağıttı

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Atatürk Ortaokulu'nda karne törenine katıldı.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut'un eşlik ettiği okul ziyaretinde Başkan Polat, öğrencilere hediyeler verdi. Geleceklerinin sağlam temellerle kurulması için daima çalışmaları gerektiğini ifade etti. Okulda dereceye giren öğrencilere plaket veren Başkan Polat, 44 Kalem 44 Değerli Mektup projesi kapsamında hazırlanan kitapları öğrencilere dağıttı. Sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet eden Başkan Polat, "Tatilinizi iyi değerlendirin. Bilim üretmek için düşünün. Ülkemizin geleceği sizlerin elinde. Siz ne kadar başarılı ve üretken olursanız geleceğimiz o kadar güzel olur. Kitap okumayı, yazı yazmayı kendinize huy edinin" dedi.

Emeklerinden dolayı öğretmenleri tebrik eden Başkan Polat, "Öğretmenlik kutsal bir meslektir. ‘Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’ diyor peygamber efendimiz. Dinimizin ilk emri 'oku' Okumak ve okutmak kutsal bir iştir. Ülkemizde 1 milyon civarında öğretmen var. Öğretmenlerin her biri eğitim zincirinin bir halkasıdır. Vizyonunuz, bakış açınız ne ise geleceğimiz odur. Çok zor ve mübarek bir görevi icra ediyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, katkılarından dolayı Başkan Polat'a plaket ve tablo verdi. Başkan Polat ise öğretmenlere plaket verdi. Evkur Yeni Malatyaspor'un sosyal medyada paylaştığı öğrencilere karne hediyesi kampanyasına Büyükşehir Belediye Başkanı Polat da destek verdi. Karnesi, başarı belgesi ve kimlik kartı ile birlikte Passolig Gişelerine başvuran ilk 444 öğrenciye Passolig kartı verilecek. Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepespor maçına gidecek taraftarlar için Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MOTAŞ ücretsiz taşımacılık hizmeti verecek. Taraftarlar maç biletleri ve Passolig kartlarını göstererek araçları ücretsiz kullanabilecekler.

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