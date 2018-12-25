Başkan Polat gençlerle bir araya geldi 

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat 'Söz Gençlerin' programı kapsamında Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerin geleceğimizin en önemli mihenk taşı olduğunu ve aydınlık bir geleceğe ulaşabilmeleri için kendilerini daha iyi ifade etmeleri gerektiğine inandığını ifade eden Başkan Polat, gençlerle karşılıklı sohbet ederek hayat tecrübelerini paylaşıyor. Anne babaların çocuklarının geleceği için emek harcadıklarını ifade eden Başkan Polat, "İyi bir kariyer yapmak hepinizin hakkıdır. Ancak, iyi bir bölümde okumak, güzel meslek sahibi olmaktan daha önce iyi bir insan olmak gerekir. Küçük yaştan itibaren ders çalışmaya başlıyorsunuz. Üniversite kazanıp, orada da başarılı olmak için çalışıyorsunuz. Üniversite çok önemli, iyi bir insanın özelliklerini kendi iç dünyamızda özümsememiz lazım. Matematiği, Fiziği öğrenebilirsiniz. Sınavlara çok başarılı bir şekilde hazırlanın. Ancak kitap okumayı ihmal etmeyin. Ne kadar çok okursanız ufkunuz o kadar çok açılır. Ders çalışırken kendinizi kültürel ve sosyal alanda geliştirmek için uğraşın. Siz gençler bizlerin hazinesisiniz. Geleceğimizi sizler oluşturacaksınız. Sizler ne kadar iyi insan olursanız o kadar başarı elde edeceksiniz. Toplumsal konularda duyarlı olmalı, ülkenin geleceğiyle ilgili irade ortaya koymalısınız. Geleceğimizle ilgili fikirler sunup, söyleyeceğiniz şeyleriniz olmalı. Sadece ülkemize karşı değil tüm dünyaya karşı duyarlı olmalısınız. Bunun için okumanız lazım. At gözlüğünüzü çıkarıp, olaylara her açıdan bakmalısınız. Sorgulayan, düşünen bir irade ile okumalı, üretken olmalısınız" dedi.

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