Başkan Polat, Alhanuşağı yolunu inceledi

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçesine bağlı Alhanuşağı Mahallesinde asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Alhanuşağı'nı Çakıran Mahallesine bağlayan grup yolu ile bağlantı yollarında 7 kilometrelik sathi asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Çakırhan bağlantı yolunda ise taş duvar örme işi yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bölgede yapılan asfalt çalışmalarını inceleyip, muhtarlarla bir araya geldi. Geziye Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güde ile Büyükşehir Belediyesinin bazı yöneticileri ve muhtarlar da katıldı. Güzel hizmetler yapıldığını belirten Alhanuşağı Mahalle Muhtarı Muharrem Kadak, "Yolumuzun tamamı asfaltlandı. Asfalt demek medeniyet demektir. Yolumuzda zaman zaman araçlar gidip gelemiyordu. Bu kadar geniş kapsamlı ulaşım hizmetini ilk defa aldık. Yolumuz çok güzel oldu. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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