Başkan Pekyatırmacı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hizmet planlama toplantısı kapsamında mahalle muhtarlarla bir araya geldi.Selçuklu'da hizmet kalitesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantıları devam ederken, Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ak Parti mahalle başkanlarının ardından bu kez de Selçuklu'ya bağlı mahalle muhtarlarıyla buluştu. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda, mahallelere yapılan hizmet ve yatırımlardaki son durumun yanı sıra muhtarlardan gelen talep ve öneriler ele alındı.Selçuklu'da görev yapan muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ahmet Pekyatırmacı, "Bizim için muhtarlarımız çok değerli. Çünkü bütün yaptığımız işlerde hem planlama, hem uygulama hem de geri dönüş noktasında her zaman sizlere ihtiyacımız var. Aksi takdirde bu büyüklük ve nüfus yapısına sahip bir ilçeyi yönetmemiz mümkün değil. Ancak sizlerden aldığımız güç ve destekle bu işleri yürütebiliyoruz. Bu birlik ve beraberlik devam ettiği sürece de yaptığımız işlerin karşılığını görmüş oluyoruz. Göreve aldığım günden itibaren mahalle muhtarlarımızı ofislerinde ziyaret ederek mahallerimize yönelik istek ve önerileri yerinde dinleme fırsatım oldu. Bugünde tüm mahalle muhtarlarımızın katılımı ile sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorumç" dedi.EN İYİ HİZMETİ SUNMAK İSTİYORUZSelçuklu'da mahallere her alanda en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterdiklerini de belirten Pekyatırmacı, "Daha önceden planladığımız, programladığımız ve devam eden bütün işlerimiz aynı şekilde sürdürülüyor. İlçemizin farklı mahallelerinde eğitimden, sağlığa, spordan sosyal hayata kadar her alanda yapımına başlanan tesislerimizde çalışmalar devam ediyor.İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen gayreti göstererek bütün işlerimizi yapmanın ve tamamlamanın gayreti içinde olacağız. Amacımız bu işleri planlanan süreleri içinde tamamlamak suretiyle mahallelerimize kazandırmak." diye konuştu.BAŞARILARIMIZDA MUHTARLARIN PAYI BÜYÜKTürkiye'nin son 5 yıllık süreçte yaşadığı zorlu süreçleri başarıyla atlattığına vurgu yapan Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer," Türkiye hamdolsun devlet ve millet bütünleşmesiyle bunların hepsini geride bırakarak güçlü bir şekilde yoluna devam etmeye, iddialarının peşinde koşmaya devam ediyor. Bu 5 yıl zarfında yaşanan tüm olaylara rağmen hem ülkemizde hem de Selçuklu'da güzel hizmetler üretildiğini düşünüyorum. Neredeyse Selçuklu'da dokunmadık mahalle kalmadı. Her mahalleye ihtiyaçları doğrultusunda hizmet götürüldü. Selçuklu'nun bu başarısında bu görevleri yapan başkanlarımızın ve başkan yardımcılarımız başta olmak üzere sergilenen uyum büyük pay sahibi oldu. Siz muhtarlarımız da bunun önemli bir parçasısınız. Dolayısıyla ortaya konulan bu güzel hizmetlerde hepinizin önemli bir şekilde pay sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Bu süreç içerisinde yapmış olduğunuz gayret ve emeklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde de Selçuklu'yu hep birlikte daha iyiye taşımayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

