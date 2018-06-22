Başkan Pekyatırmacı, Cuma buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldi

SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Cuma buluşmaları' kapsamında Kosova Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cuma Namazını Hacı Mehmet Işıkçeviren Camii’nde kılan Başkan Pekyatırmacı namaz sonrasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pekyatırmacı, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi. Başkan Pekyatırmacı’ya, milletvekili adayı Tahir Akyürek, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Kosova Mahalle Muhtarı Ahmet Üney, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilat üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklu’da belediyecilik hizmetlerinin ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirildiğini söyleyen Pekyatırmacı “Hemşerilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu’da yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekliyoruz. Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle bir araya gelmek yeni hizmet planlarımıza, verimli ve kaliteli yeni projelerimize vesile olmaktadır. Her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz." dedi.

Okulların tatile girmesiyle birlikte öğrencilerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini isteyen Pekyatırmacı, "Türkiye'nin en büyük ilçelerinde biri olan Selçuklu'da spor ve sporcuya olan yatırıma devam ediyoruz. Selçuklu bu alanda Türkiye'nin en önde gelen belediyeleri arasındadır. 76 tesisimizde yıl içinde 30 bine yakın sporcumuza hizmet veriyoruz. Tatil dönemine giren çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimini sağlamak için çocuklarımızı yaz spor okullarına bekliyoruz. Ayrıca ilçemizde bulunan 58 kütüphanemizde, çocuklarımızın okuma alışkanlıklarını ve bilgi seviyelerini daha da geliştirmeleri için kütüphanelerimize bekliyoruz.' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×