Başkan Pekyatırmacı, 'Cuma Buluşmaları' kapmasında vatandaşlarla bir araya geldi

SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Cuma Buluşmaları' kapsamında Bosna Hersek Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi.Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile görüşerek istek ve önerilerini birinci ağızdan ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Bosna Hersek Mahallesi oldu. Cuma namazını İbrahim Hakkı Konyalı Camii'nde kılan başkan Pekyatırmacı, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi ve belediye hizmetleriyle ilgili gelen istek ve önerileri dinledi.Selçuklu’nun her geçen gün artan nüfusunun yanı sıra dinamik ve genç bir nüfus yapısına sahip bir ilçe olduğunu ifade eden Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuk Üniversitesi'nde eğitim gören ve bu bölgede yaşayan üniversiteli gençler Bosna Hersek mahallemizde önemli bir oran oluşturuyor. Belediye hizmetlerinin planlanmasında bölgelerin demografik yapısına uygun hizmetler üretmek ve o noktadaki ihtiyacı karşılamakta büyük önem taşıyor. Selçuklu belediyesi olarak Bosna mahallemizde bu yönde oluşan talebi karşılamak için yapımına başladığımız öğrenci yurdu inşaatında sona yaklaştık. İnşallah yurdun çok yakın bir zamanda hizmet vermeye başlayacağını müjdesini buradan vermek istiyorum. 7'şer katlı iki bloktan oluşacak öğrenci yurdu 250 oda ve 1000 yatak kapasiteli ile bölgede barınma ihtiyacına önemli bir eksiği kapatmış olacak." dedi.Yapımı devam eden Gençlik Merkezi ile ilgili bilgilerde veren Pekyatırmacı, "Mevcut Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi'mize çok yakın bir noktada yapımı devam eden yeni gençlik merkezimizin tamamlanması için de çalışmalarımız aralıksız sürdürülüyor. Belediye olarak gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları her türlü sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri icra edebilmeleri adına eğitim ve gençlik faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Selçuklu gençlik hizmetleriyle standartlarını yükseltirken Türkiye'ye de örnek olamaya devam ediyor." diye konuştu.

FOTOĞRAFLI