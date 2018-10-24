Başkan Pekdaş, Mardinliler'e konuk oldu

KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Mardinliler Federasyonu (İMAF) başkanlığına ikinci kez seçilen Ahmet Tunç ve ekibini ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Federasyon binasında gerçekleşen buluşmaya federasyona bağlı derneklerin başkanları, CHP Karabağlar Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Şakir Başak, Konak Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir ile federasyon üyeleri katıldı. Sohbet havasında geçen görüşmede İzmir'de Mardinli nüfusun en yoğun olduğu ilçenin Konak olduğunu belirten Başkan Pekdaş, hep birlikte kentin birer rengi olarak huzur içinde yaşamayı istediklerini dile getirdi. Federasyona bağlı hemşehri derneklerinin bu anlamda önemli bir görev üstlendiğini de belirten Pekdaş, "Hepimizin farklı özelliği var. Burada birlikte yaşıyoruz. Her birimiz ayrı bir rengiz. Farklı düşüncelerimiz var. Bu farklılıklardan iyilikler çıkıyor. Bu farklılıkları zenginlik kabul etmek lazım" dedi.

TÜRKİYE'NİN İHTİYACI VAR

İnsana insan olduğu için saygı duymak gerektiğini belirten Pekdaş, her inanç ve her etnik kimliğin önemli ve saygıdeğer olduğunu söyledi. Pekdaş, "Kimsenin kimseyi yok sayma hakkı yoktur. Burada bir arada yaşamak gibi bir zorunluluğumuz var. Bunu birlikte iyi beceriyoruz. Ben Mardinli hemşehrilerimden hep sevgi gördüm, dostluk gördüm. Onlar da beni sevdi, buna inanıyorum. İki kadim şehrin insanları birbirlerini kucaklamayı becerdiler. Türkiye'nin ihtiyacı olan da bu. Hiçbirimizin ötekini dışlama lüksü yok. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Yanınızdayım. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanı Ahmet Tunç da, federasyon kapılarının tüm siyasetçilere açık olduğunu ve bütün siyasi partilere eşit uzaklıkta olduklarını belirterek, "Yönetimdeki arkadaşlarımızın hepsinin gönül verdiği bir siyasi parti vardır. Biz partili olarak doğmadık, Mardinli olarak doğduk. Gönüldaş olduğumuz partilere kapımızı sonuna kadar açtık. Tüm görüşlere açığız. İlk yönetim kurulu toplantımıza gelen Sema Pekdaş'a hoşgeldiniz diyoruz" dedi. Tunç, yerel seçimlerdeki yarışta da Başkan Pekdaş'a başarılar diledi.

İZMİR, ()

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