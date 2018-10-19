Başkan Pekdaş "Konak için yola devam" dedi

İZMİR'in Konak ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı'na yerel seçimler öncesinde aday adaylığı için başvuru dosyasını veren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş "Üreten ve paylaşan bir Konak için yola devam diyorum" dedi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, partisinin Konak İlçe Başkanlığına giderek, başkan aday adaylığı başvuru dosyasını teslim etti. CHP Konak İlçe Başkanı Osman Çağrı Gruşçu ve partililer tarafından karşılanan Pekdaş'a, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da eşlik etti. Göztepe, Altay, Altınordu gibi taraftar gruplarının yanı sıra tiyatrocu, esnaf ve hemşeri derneklerinin temsilcileri de parti binasının önünde hazır bulundu. Konak İlçe Başkanı Osman Çağrı Gruşçu, yerelden başlayacak enerjiyi genele taşıyarak yerel seçimlerin ardından genelde iktidar olmayı hedeflediklerini söyledi. Bireysel menfaatleri düşünmeden Cumhuriyetin kazanımlarını bileceklerini dile getiren Gruşçu, ilkelerin iktidar olduğu bir anlayışla çalışacaklarını belirtti.

Konak'ta görev yaptığı sürede sorunları çözmek için ilçenin sokaklarını adım adım dolaştığını anlatan Sema Pekdaş ise, "Yeni dönemde yeniden varım" dedi. Aday adaylığı dosyasını örgütüne teslim etmeye geldiğini ifade eden Başkan Pekdaş, "Aynı ilçede pek çok aday adayı olarak başvuru yapma hakkına sahibiz. Türkiye'de başka bir partide bu yok. Başka partide demokrasi yok. Onların demokrasi gibi bir idealleri yok. Biz gücümüzü büyük Atatürk, İsmet Paşa ve onların silah arkadaşlarından alıyoruz. Onlar savaşarak emperyalist işgale karşı bu ülkenin ulusal kurtuluş savaşını verdiler. Bağımsızlığımızı kazandırmalarının ardından bir hukuk devrimi gerçekleştirerek insanların özgür olmasını sağladılar. Bir kadın devrimi gerçekleştirdiler. Bu kadın devriminin sonucu biz kadınlar hayatın her alanında olduk, okuduk, yönetici olduk, başkan olduk" diye konuştu.

Konak'ın tüm sokaklarını cesaretle ve kararlılıkla yürüdüğünü anlatan Pekdaş, dayanışma içinde olduklarına dikkat çekerek, "Aşkla bu yolda yürümeye devam etmek için adayım. Bu topraklar pek çok kültüre, medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu barış dilini devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Dayanışma, barış ve kardeşliği yaşatacağız. Bölgeler arasında ayrımcılık yapmadan eşit hizmet ettik. Bütçeyi adaletli kullanarak tasarruf yaptık. Hizmetleri nitelikli vermek için Konak Belediyesi'nin tarihinde görmediği kadar araç gereç aldık. Çalışanlarımızı mağdur etmeden bütçenin bereketini ortaya çıkardık. Üreten ve paylaşan bir Konak için yola devam diyorum" dedi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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