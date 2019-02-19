Başkan Pamuk’tan Kültür Evi’ne inceleme

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Kültür Evi inşaatında incelemelerde bulundu.

Karaduvar Mahallesi Kültür Evi inşaatını görevli mimar, mühendis ve birim müdürleriyle birlikte binayı gezen Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, yapının tüm odalarına girerek bilgi aldı. Binanın herkes için kullanışlı, eksiksiz ve rahat olması için gereken tüm eksiklerin giderilmesi yönünde talimat veren Başkan Pamuk, yapıya estetik ve görsel zenginlik katacak yeni yapılar eklenmesini de istedi.

Karaduvar Mahallesi Kültür Evi inşaatında süren çalışmaların hızlandırılması talimatını da veren Başkan Pamuk, yapının en kısa sürede mahalle sakinlerinin hizmetine açılması yönünde talimat verdi. Kültür evinin çevresine dikilen ağaçların ve yeşil alan miktarının arttırılması ve bir çocuk parkı yapılması talimatını veren Başkan Pamuk, kültür evine araçlarıyla gelecek vatandaşlar için bir otopark yeri hazırlanmasını da istedi.

Başkan Pamuk, belediye bütçesini, halk ve kent yararına hizmet, proje ve çalışmalara ayırdıklarını belirterek, "Akdeniz sakinlerine de hak ettikleri hizmet ve projeleri vermeye devam ediyoruz. Geçmişte ihmal edilen 16 kırsal ve çevre mahallemize, mahalle ve taziye evleri kazandırdık. Belediyemiz bütçesini; halk ve kent yararına hizmet, proje ve çalışmalara ayırarak, Akdeniz’e yeni sosyal, kültürel ve sportif tesisler kazandırdık, yeşil alan varlığımızı katbekat arttırdık. Bu başarıyı, bütçemizi vatandaşlarımız ve ilçemiz için hizmet, proje ve yatırımlara dönüştürerek elde ettik. Şu anda da Karaduvar’da yaşayan vatandaşlarımıza da her yönüyle modern, estetik ve onların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir donanıma sahip, çevresi ile birlikte 500 metrekareyi aşan geniş bir alana sahip Kültür Evi’ni kazandırmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Öte yandan, duygu ve düşüncelerini dile getiren Karaduvar sakinleri de, mahallelerine böyle bir yapıyı kazandırmasının yanı sıra, yaşadıkları bölgeye sunulan ve mahallenin çehresini değiştiren hizmet ve çalışmalar nedeniyle Başkan Pamuk, birim müdürleri ve belediye personeline teşekkür etti.

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