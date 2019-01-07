Başkan Pamuk çalışmaları denetledi, vatandaşları dinledi

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Bekirde, Dikilitaş, Civanyaylağı ve Karaduvar mahallelerini ziyaret ederek hem fen işleri ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetledi hem de vatandaşlarla sohbet ederek sorunları dinledi.

Hizmet ve çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, hizmet anlamında ilçede el değmedik bölge bırakmadıklarını, muhtarlar ve vatandaşların taleplerinin yanı sıra, teknik ekiplerin saha incelemeleri sonucunda mahallelerde tespit edilen eksiklerin büyük oranda tamamlandığını söyledi. Başkan Pamuk; "Günü kurtaran değil, kaliteli ve çok uzun ömürlü bir asfalt kaplama hizmeti için ekip arkadaşlarımız çok yoğun bir mesai harcıyorlar. Geçmişte hizmet anlamında ihmal edilen mahallelerimize, gerçekten sağlam, kaliteli ve standart kalınlık ve yüksekliğe sahip asfalt dökülüp iş makineleri yardımıyla gerektiği kadar sıkıştırılıyor. Nitekim döktüğümüz asfalttan alınan karot örneklerinin analizi, ekiplerimizin yaptığı işin kalitesini ve ne kadar uzun ömürlü olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

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