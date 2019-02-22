Başkan Öztürk: Verdiğimiz sözlerin yüzde 90'ını tamamladık

SİVAS, () - SİVAS'ın Kangal ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, 10 yıllık görev süresinde söz verdikleri çalışmaların yüzde 90'ını tamamladıklarını söyledi.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Sivas’ın en değerli en marka ilçesinin Kangal olduğunu belirterek, "2009 yılından bu güne kadar da bu ilçe halkına hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz, onurunu yaşıyoruz. 2009’da göreve geldiğimizde belediyemizin gerek mali yapısı gerek alt yapısı gerek eğitim gerekse sosyal alanlar hizmet yok denecek nitelikteydi. Ama Allah'a hamd olsun ki bugün aradan geçen 10 yıl içerisinde yüzde 90 civarında çalışmalarını tamamlayıp bugün de halkımızın hizmetine verip halkımızın bize karşı gösterdiği o memnuniyet ve teveccühten dolayı da gayet memnun oluyoruz. Şükürler olsun. 2009’da belediyenin yaklaşık 20 trilyon civarında borcu vardı. İlçenin içme suyu şebekesi berbat ve içme suyunda yüzde 20-35’lerdeydi. Kanalizasyon yok denecek kadar az, berbat bir yapı vardı. İmarda yaklaşık 3 milyon kilometre kare alanda yapılmış bir imar. Yani nereye elinizi atsanız öyle bir berbat yapımız vardı. Biz bundan şikâyet etmedik Allah’a çok şükür. Gece demedik, gündüz demedik, bunu planlayarak bugünlere getirdik. O planlama çalışmamız içerisinde gerek imarda 3 milyon metrekarelik alanı 11 milyon kilometrekare alana çıkarmamız, mali yapımızın güçlendirilmesi için çeşitli kaynaklar üreterek, alt yapının yapılmasıyla ilgili yaklaşık 6 ve 7 yıl üstünde çok ciddi çalışmalar çok ciddi emekler vererek bugüne getirdik. İçme suyuyla ilgili 1 asırlık problemin çözülmesinde ciddi emekler ve çabalar verdik. Diğer taraftan mali yapımızla ilgili güzel çalışmalarımız oldu. Bunları yaparken tabi ki her işte olduğu gibi belediyecilikte ekip işidir. Ekibinizle kamu kurum kuruluşlarıyla ortaya koyacağınız değerlerle bunları planlamak durumundasınız. Bunun sorumluluğu sizde. Yani ceza da verilecekse siz cezaya başımın üstünde yeri var diyeceksiniz. Bunun mükafatı da olacaksa ekibinizle birlikte siz alıp bunu pay edeceksiniz" dedi.

'AKIL TERİ VE ALIN TERİNİ BİRLEŞTİRDİK'

Belediyenin içinde bulunduğu durumdan kurtarabilmek için tüm çalışanlar ile bir araya gelerek toplantılar yaptıklarını ifade eden Başkan Mehmet Öztürk şunları kaydetti:

"Önce plan dedik ve ilçeyi planladık. Analiz dedik ve analizini yaptık. Bir de perspektif koyacağız ortaya; ilçe halkında STK’larının da katılımıyla istek ve taleplerini topladık. Bunun mali yapısını oluşturduk. Planladıktan sonra projelerini yapacaksınız. Halkın katılımıyla birlikte STK’larda dahil olmak üzere bunu hayata geçireceksiniz. Burada biz bunu şöyle iki kelimeyle adlandırıyoruz. Yapılan işler sorulduğunda biz diyoruz ki bunda akıl teri var. Bahsettiğimiz çalışmalar bir akıl teridir. Tüm belediye çalışanlarımızla sivil toplum örgütlerimize ilçe halkımızla birlikte akıl terini verdik. Akıl terinden sonra emek vereceksiniz. Emek verdik biz buna da alın teri diyoruz. Bu alın terinin karşılığında elhamdülillah yaradan fazlasıyla mislisiyle bize yapmayı, vermeyi, yaptırmayı nasip etti. Temel problemlerin tamamını çözmüş ve sahada çalışır haldeyiz. Mesela burada alt yapı derken imardan bahsettik. Alt yapıda kanalizasyon çalışmalarımız yüzde 70’ler seviyesine geldi. Kanalizasyon çalışmamızda firmamız saha da çalışıyor yüklenici firmamız yaklaşık 10 makine ekibiyle 260 personelle kanalizasyonu, ilçe kanalizasyonunu sıfırdan yapıyoruz. 100 yıllık problem diyoruz içme suyu, bu problemi çözdük. İlçemizin merkez nüfusunun 10 kat fazlasına yetecek bir içme suyu çalışmamız yapılıyor. Bunun yağmur hattı, bunlar yapıldıktan sonrada bunların neticesinde arıtma tesislerimiz, katı atık depolarımız bir taraftan da bunların planlamalarını yapıyoruz. Sosyal alanda 7’den 70’e kadar insanlarımızın faydalanabileceği parklar, bahçeler, piknik mesire alanları, hanımlara yönelik spor salonu, gençlere yönelik spor salonları, ilçenin geneline hitap edecek kapalı spor salonu, futbol sahası eğitimle ilgili anaokulundan tutun meslek yüksek okuluna kadar yapılan eğitim çalışmaları bunlar tamamlandı. Hayatın her alanında dokunmadığımız hiçbir alan yok. Bunları yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Yani mali yapı açısından da ilçeler içerisinde en iyi mali yapıya sahip olduğumuz özellikle gayri menkulüyle ilgili çok güzel bir ortamımız var. Bunları yaptık, yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz."

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