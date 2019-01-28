Başkan Öztürk, temel atma öncesinde proje çalışmalarını yerinde inceledi

ADANA'nın Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan “Kozan Belediyesi “Sosyal Yaşam Merkezi Projesi” temel atma öncesinde inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Şevkiye Mahallesi’nde üç dönüm alanda yapımına başlanan 2 milyon bütçeli Çukurova Kalkınma Ajansı destekli proje çalışmalarını yerinde inceleyerek bu hafta temel atılacak proje ile ilgili yetkililerden inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Öztürk, “Biz hizmette varız. Kozan’ımıza hizmetleri ardı ardına yapacağımıza bundan beş sene önce taahhütte bulunduk. Bugün yapımına başlanan bu hizmette onlardan bir tanesidir" dedi.



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