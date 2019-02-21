Başkan Öztürk, Belediye Meclis adayları ile bir araya geldi

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Belediye Meclis adayları ile bir araya geldi.

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanlığı tarafından özel bir otelde Belediye Meclis adayları ile istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Başkan Yardımcıları, Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk ve yeni dönem aday olan Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, toplantıda Cumhur İttifakı'na zarar verecek her türlü söylemlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Öztürk, ''Dünyanın neresine gidersek gidelim Recep Tayyip Erdoğan dediğimizde oradaki vatandaşın dahi gözlerinin güldüğüne, dilini anlamasak bile heyecanlandığına ve bu sevincini bizimle paylaşmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Bunu Ortadoğuda da görüyoruz, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizde de görüyoruz, Orta Asya'da yaşayan Türk vatandaşlarımızda da, Afrika'da yaşayan mazlumların yüzün de de görüyoruz. Dünyanın dört bir tarafında nerede bir sıkıntı varsa, nerede bir gözyaşı varsa orada olmaya çalışan bir liderle yol yürüyoruz" dedi.

'TECRÜBE VE GENÇLİK KAYNAŞMASI'

Toplantıda 5 yıllık dönemde yaptığı çalışmalardan kısaca bahseden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise ''Belediye Meclisinde 5 yılda çok uyumlu bir çalışma yürüttük. Cumhur İttifakı yapılmadan önce de biz Tokat'ta kardeşlik hukukuna daima riayet ettik. Sorumluluğumuzu hep yürekten hissederek layıkıyla taşıdık.Belediyemizin 21 AK Parti ve 10 Milliyetçi Hareket Partisi olmak üzere toplamda 31 tane Belediye Meclis Üyesi var. 5 yıla yakın zamandır kardeşçe, çok güzel meclis çalışmalarımız oldu. Meclisimizde de her zaman birlik ve beraberliği muhafaza ettik. Alacağımız bütün karalarda sağduyulu olmaya, yanlış yapmamaya özen gösterdik. En yüksek alabileceğimiz Belediye Meclis Üyesi çıkarma derdindeyiz. Yüzde 52 oy aldık, 21 tane seçildi. Çok güzel işler, çok güzel çalışmalar yapıldı. İnanıyorum ki alabileceğimiz en yüksek oyla bu seçimden de başarıyla çıkıp, en yüksek oranda meclis üyesi alacağız" diye konuştu.

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