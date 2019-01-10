Başkan Öztürk '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı yayınladı

ADANA'nın Kozan ilçe Belediye Başkanı Musa Öztürk ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle yayınladığı mesajında, gazetecilerin ekonomik, siyasal ve sosyal açıdan son derece zor şartlar altında görevlerini yerine getirdiğini vurguladı.Belediye Başkanı Öztürk, mesajında şu ifadelere yer verdi, "Doğru haber verme, onur, erdem, adalet gibi değerlere sahip çıkma ve tarafsız olma gazetecilik mesleğinin en önemli unsurlarındandır. Toplumun vicdanının sesi olan gazeteciler özveri ile görevlerini yerine getirmekte, zor şartlar altında çalışmaktadırlar. 2018 yılının gazeteciler için daha özgür çalışabilecekleri bir yıl olmasını temenni ediyorum. Basın, haberi doğru, ilkeli, tarafsız ve gazeteciliğin etik kurallarına uygun şekilde kamuoyuna yansıtmakla görevlidir. Toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan ve demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlayan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Bu vesileyle zor şartlar altında, tüm baskılara rağmen görevlerini yerine getiren gazetecilerimize meslek hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal etmiş gazetecilerimizi saygıyla anıyorum."

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