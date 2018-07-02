Başkan Öztekin'den, Başkan İrban'a ziyaret

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ELMALI Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'ı ziyaret etti.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, belediye meclis üyeleri Ramazan Adıgüzel, Fatih Özgür, Osman Durdemir ve Ak Parti ilçe yönetiminden Ali Özekoğlu ve Metin Karataş ile birlikte Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'ı makamında ziyarette bulundu. Başkan Öztekin ve ekibinin ziyaretinde Korkuteli belediye başkan yardımcıları Ahmet Memioğlu, Mehmet Manavoğlu ve Korkuteli Belediyesi'nin Ak Partili meclis üyeleri de hazır bulundu.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, "Hasan Ali İrban Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisiyle yıllar önceden tanışıyor ve aynı çatı altında siyaset yapıyoruz. Yeni görevinde üsten başarılar diliyorum" dedi.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da ziyaretten mutluluk duyduğunu belirterek, Ümit Öztekin ve ekibine başarı diledi.

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