Başkan Özkan: Ortak akılla çalışıyoruz

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () – KARACABEY Belediye Başkanı Ali Özkan, 2014 yılından bu yana ilçede Belediye Meclis Üyesi görevini yürüten personelle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Özkan, ‘’Farklı siyasi partilerden meclis üyeleri olarak, Karacabey’e hizmet etmeye çalışıyoruz. Siyasi parti ayrımı yapmadan, ortak akılla çalışmayı sürdürüyoruz’’ dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Belediye Meclisi’nde görev yapan siyasi partilerin Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda meclis üyelerine seslenen Başkan Ali Özkan, ortak akılla ilçe menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarını ifade edip, “2014’ten beri, sizlerle meclis çatısı altında bir aradayız. Farklı siyasi partilerden meclis üyeleri olarak, Karacabey’e hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizler, siyasi partileri aziz Türk milletine hizmet etmenin birer vesilesi olarak görüyoruz. Karacabey’in ortak menfaatleri doğrultusunda da güzel bir şekilde hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Toplantılarımız büyük bir olgunluk içinde geçti. Siyasi parti ayrımı yapmadan, ortak akılla çalışmayı sürdürüyoruz. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. “İnsanlık ve dostluk en önemli erdemlerdir” diyen Ali Özkan, Karacabey’in her şeyin en güzeline layık olduğunu sözlerine ekledi. Özkan, konuşmasının ardından, Karacabey’e hizmetlerinden dolayı tüm meclis üyelerine plaket takdim etti.

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