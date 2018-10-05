Başkan Özkan, öğrencilerle birlikte hayvan barınıağını ziyaret etti

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Belediye Başkanı Rifat Özkan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğrencilerle birlikte hayvan barınağını ziyaret etti.

Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği programda Belediye Başkanı Rifat Özkan çocuklarla birlikte hayvan barınağını gezdi. Başkan Özkan 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada; “4 Ekim hayvanları Koruma Günü münasebetiyle barınağımız cıvıl cıvıl. Duyarlılığınız özellikle hayvan sevginiz sizi buralara kadar getirdi. Bizde elimizden geldiğince Niğde Belediyesi olarak yaşadığımız çevrede bizimle birlikte yaşayan hayvanlarımızı barınağımızda tedavi ediyor, onların bakımlarını yapıp yaşama alanları olan doğaya bırakıyoruz. Sevgili çocuklarımız burası tüm hayvanların tel örgüler içerisinde kapalı tutulduğu hapishane gibi bir yer değil. Burası bizimle birlikte yaşayan hayvanlarımızın özellikle kedi ve köpeklerimizin tedavi yerleri. Başta öğretmenlerimizi size bu hayvan sevgisini aşıladıkları için teşekkür ediyor, siz yetişen yeni nesili de o küçücük hayvan sevgisi dolu yüreklerinizden dolayı kutluyorum. Yüreğinize sağlık. Veteriner Müdürlüğümüz ve personelimize duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Özkan günün anısına çocuklara mama kabı hediye etti. Hayvan barınağını gezen çocuklara Niğde Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunularak çocukların keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı.

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