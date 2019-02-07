Başkan Özkan liseli gençlerle buluştu

KARACABEY Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından, ilçede eğitim gören ilk ve orta okul öğrencilerinin tamamıyla gerçekleştirilen ‘Başkanımla Okuyorum’ etkinliği bu yıl liselere taşınmıştı. Lise öğrencileriyle bir araya gelmeyi sürdüren Özkan’ın bu haftaki durağı, Ulviye Matlı Fen Lisesi oldu.

Başkan Özkan ziyarette ilk olarak, okul toplantı salonunda Müdür Murat Deniz ile birlikte öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin sorularını ve taleplerini dinleyen Özkan, merak ettikleri konularda da öğrencileri bilgilendirdi.

Söyleşinin sonunda ise salonda bulunan herkes, belirlenen süre içerisinde belediye tarafından hediye edilen kitapları okudu.

Etkinlik sonunda öğrencilerden kitap okuma konusunda devamlılık sözü alan Özkan, “Kitap okuma alışkanlığını önce sizler iyi kazanacak, sonrasında ise arkanızdan gelen küçük kardeşlerinize örnek olacaksınız. Bu daha güzel bir Türkiye için önemli bir adımdır ve sizler de bu adım için önemli bir parçasınız. Bu sorumluluğunuzu unutmayın’’ dedi. Etkinlik sonrası Okul Müdürü Murat Deniz, başlatılan bu anlamlı sosyal farkındalık projesi için okul öğrencileri ve öğretmenler adına Başkan Özkan’a çiçek takdiminde bulundu.

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