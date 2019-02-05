Başkan Özkan, Kızılcahamam Kampı’na katıldı

Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa),()-KARACABEY Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Kızılcahamam Eğitim Kampı Bursa Teşkilatları Eğitim Toplantısı’na katıldı. Çeşitli sunum ve eğitimlerin gerçekleştirildiği toplantıda, ilçeyi ileri taşıyacak projeler masaya yatırıldı.

Ankara Çam Otel'de gerçekleştirilen AK Parti Kızılcahamam Eğitim Kampı Bursa Teşkilatları Eğitim Toplantısı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile diğer ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları ve AK Parti'nin il ilçe teşkilatları tam kadro katıldı.

Kızılahamam Kampı hakkında değerlendirmelerde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, burada ilçede gerçekleşen projeler hakkında istişarelerde bulunduklarını söyledi. Gelecek projelerini de dile getiren Özkan, “Karacabey’in tarımla anılan bir kent olma özelliğinin yanına yeni değerler ekledik. Tarımı yine bir değerimiz olarak ele alıyoruz. Ancak artık tek markamız tarım değil. Turizm alanında da iddialı bir ilçe haline geldik. Bunun yanında teknolojik yatırımlarla da ülkenin önemli projelerine ev sahipliği yapıyoruz. Bunlar ilçemizi geleceğe yönelik planlarken dikkate aldığımız önemli noktalar” dedi.

Çalışmalarımıza devam edeceğiz

Bunların yanında Karacabey’in pek çok sorununun çözümüne karşı önemli adımlar attıklarının altını çizen Özkan, önümüzdeki süreçte de ilçenin her yönden kalkınması adına çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Gerçekleşen buluşmada Büyükşehir’in genelde ve yereldeki projelerinin yanı sıra ilçe belediyelerinin projeleri de masaya yatırılırken, seçim stratejileri hakkında da çeşitli toplantılar gerçekleştirildi.

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