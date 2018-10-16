Başkan Özkan Gençlik Merkezi’ni inceledi

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Belediye Başkanı Rifat Özkan Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde yer alan Gençlik Merkezi’ne giderek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Özkan şehir genelinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek son durumları hakkında bilgi aldı. Bu kapsamda Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Rifat Özkan çocukların eğlenirken öğrenecekleri bir tesis inşa edildiğini söyledi. Trafik eğitim pistinin yanında yer alan Gençlik Merkezi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Trafik eğitiminde teorik ders alınması için 2 adet sınıf, internet salonu, fitness salonu, sinema ve toplantı salonu, lavabo, duş, mescit, idari bina ve kantin yer alıyor. Gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri, değerlerine değer katabilecekleri ortamlar hazırlamanın önemini göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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