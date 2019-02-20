Başkan Özkan'dan pazaryeri ziyareti

Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa),()– KARACABEY Belediye Başkanı Ali Özkan, kurulan pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde kurulan pazarda, tüm esnaf tezgâhlarını tek tek ziyaret eden ve alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ziyaretlerde ilçe sorunlarının yerinde belirlenip çözüm yollarının bulunması hususunda, vatandaş görüşlerinin de alınmasının hedeflendiğini söyleyerek, bu ziyaretlerden verimli geri dönüşler aldıklarını kaydetti. Vatandaş buluşmalarına seçildiği günden bu yana çok önem verdiklerini ve kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Başkan Özkan, ayrıca vatandaşlara bez çanta hediye etti. Başkan Özkan tarafından yapılan bez çanta dağıtımında alış verişe gelen vatandaşlar ve pazar yerinde bulunan esnaflar, dağıtılan bez çantalar nedeniyle teşekkür ettiler.

FOTOĞRAFLI