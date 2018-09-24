Başkan Özkan, Bursa protokolüne projeleri anlattı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () – BURSA Valisi İzzettin Küçük, önceki dönem İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Karacabey ilçesini ziyaret etti. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ziyarette, projeleri anlattı.

Ziyaret kapsamında konuk heyet, Karacabey Belediyesi tarafından üstünde titizlikle durulan Uluabat Gölü’ndeki 80 dönümlük Ada Uluabat Proje Alanı’nı inceledi. Özkan, özellikle Uluabat’ın eşsiz manzarası ve konumu itibariyle oldukça avantajlı durumda olduğunu belirterek, projenin Bursa için önemine dikkat çekti.Planlanan sosyal alanlar ve turizm faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özkan, özellikle doğa turizmine yönelik bölgeye yeni bir soluk getirileceğini söyledi.

Heyetin bir sonraki durağı Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Burada dansçı ayıların kurtarılması amacıyla 1990’lı yıllarda açılan ve günümüzde ülke sınırları içerisinde yaralı tüm ayıların rehabilite edilmesini sağlayan merkezin 60’tan fazla boz ayıya ev sahipliği yaptığı belirtildi. Tesisi gezen heyet, hem işleyiş hem de bu ilginç canlıların yaşamları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Ardından Longoz Ormanları’na geçen heyete, orman içerisinde Karacabey Belediyesi tarafından yürütülen turizm faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Bu konuda belediyenin bölge dokusuna uygun hareket ettiği ve projenin hayata geçtikten sonra doğa ve turizme büyük katkısı olacağının altını çizildi. Ormandaki kontrolsüz ziyaretin son bulmasının önemli olduğunu belirten Vali Küçük, bölge halkının da projeye entegre edilmesinin projeyi daha diri tutacağının önemine vurgu yaptı.

Başkan Özkan da konuya ilişkin açıklamasında, “Belediye olarak hazırladığımız projenin öncelikli amacı longozu korumak. Projeyi, turizmi ikinci planda tutarak hazırladık. Projenin uzun yıllar sürmesi için Bayramdere ve Boğazköy Mahallelerinde bulunan yerel halkı da dahil edeceğiz. Giriş çıkışları güvenli ve kontrollü hale getireceğiz ve hayvancılık faaliyetinin sürdürülmesini sağlayacağız’’ dedi.

Heyet son olarak Yeniköy ve Malkara’da bulunan sosyal alanları ve konaklama alternatiflerini gezdi. Projelerde Malkara, Yeniköy, longoz ve sahil projesinin birbirine entegre yürütüldüğünü ifade eden Başkan Özkan, heyete bu alanlarla ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.