Başkan Özkan Belediye personeline teşekkür etti

KARACABEY Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde görev yapan belediye personeline teşekkür etti. Karacabey Belediye Başaknı Ali Özkan, geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar sonrası Yeni Mahalle’de yaşanan selde görev alan belediye personeliyle bir araya gelip, onlara teşekkür etti. Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Özkan, “Geçtiğimiz hafta kar yağışının ardından lodos ile karların bir anda erimesi ve üstüne yaşanan yağmurlarlar, çevrede ciddi su taşkınlarına sebep oldu. Bir de buna açılan kapaklar eklenince ilçenin bazı noktaları bu durumdan olumsuz etkilendi. Bu noktada gece yarısından itibaren iş makinelerimizle hızlı bir mücadelede bulunduk ve sabahın ilk ışıklarına dek çalışmalarımızı sürdürdük” dedi.

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