Başkan Özacar, yürüme zorluğu çeken kadına tekerlekli sandalye hediye etti

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, yürüme zorluğu çeken Hilmiye Ruhi adlı vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Gelibolu Belediyesi, ilçe merkezi başta olmak üzere köy ve beldelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam eden Gelibolu Belediyesi tarafından, Sütlüce köyünde yalnız yaşayan ve yürümekte zorlanan Hilmiye Ruhi adlı vatandaşa, ihtiyacı olan bir tekerlekli sandalye hediye edildi.

Tekerlekli sandalyeyi Hilmiye Ruhi'ye teslim eden Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, "İlçede her yaştan insanı kucaklayarak, bir çok sosyal projeyi, sosyal belediyecilik anlayışımızla hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi ailelerimiz ile yalnız yaşayan yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduk. Vatandaşlarımızın ve ailelerinin hayat koşullarını bir nebze olsun kolaylaştırmak, önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak için yardımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

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