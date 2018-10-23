Başkan Osman Sargın'dan vatandaşa yakın ilgi

Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),() - BURSA'nın İznik ilçesinde Belediye Başkanı Osman Sargın, sabah mesaisine saha çalışmaları yürüten İletişim Merkezi ekipleriyle sokaklarda vatandaşları ziyaret ederek başlıyor.

Uzun süredir saha çalışmalarına devam eden İznik Belediyesi İletişim Merkezi ekipleri mahalle ve sokakları dolaşarak zaman zaman vatandaşların evlerine konuk oluyorlar. Ziyarette ekipler vatandaşlara sorular yönelterek dilek istek ve şikayetlerini oluşturulan formlara işleyerek işleme alıyorlar. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da her fırsatta bu ekiplere eşlik ederek vatandaşların evine ve iş yerlerine konuk oluyor.

SORUNLARA YERİNDE ÇÖZÜM

Sabah saatlerinde saha çalışması için esnafları ve vatandaşları ziyarete çıkan ekip ile birlikte mesaisine sokakta başlayan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın vatandaşla iç içe olmanın önemine vurgu yaptı. İznik Belediyesi Yeni Hizmet Binası’ndan yola çıkan ekipler sokaklarda tek tek esnaflara konuk olarak, dileklerini ve şikâyetlerini formlara işlediler. Ziyaretler hakkında açıklamada bulunan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, “Mesaimize sokaklarda başlıyoruz. Bizlerin görevi vatandaşlarımızın hayatını bir nebze de olsa kolaylaştıracak, onların sorunlarına çözüm olacak çalışmalar üretmek. Çok şükür ki bunu da İznik’te başardık" dedi.

FOTOĞRAFLI