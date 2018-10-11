Başkan Oral’dan ilçe büyüklerine ziyaret

YALOVA’da Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, hayır dualarını alıp sohbet etti.

Ev ziyaretlerine Altınova Belediyesi Kurucu Başkanı Ahmet Tamer’den başlayan Başkan Oral, ilçede yaşayan yaşlılara ziyarette bulundu. İlçe büyüklerinin ellerini öperek hayır duaların alan Başkan Oral, “Allah, tüm büyüklerimize sağlıklı ve mutlu nice uzun ömür versin. Bu ziyaretlerimiz belli aralıklarda devam edecek. İlçemizdeki büyüklerin hallerini sorup, isteklerini dinliyoruz. Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak tek başına devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşıyan en değerli insanlarımızdır. Yaşlılarımızın sorunlarını anlamak, onların yaşamlarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürmelerini sağlamak tüm toplumun görevidir” dedi.



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