Başkan Oral’dan gazetecilere kutlama

YALOVA’da Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Başkan Oral, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü ve 212 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe giriş yıldönümü kutladı. Başkan Dr. Metin Oral yayınladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

“Sorunları gündeme taşıyarak bilgi ve haber akışını sağlayan, toplumun bilgilenme ve aydınlanması konusunda önemli bir görevi yerine getiren basın, demokrasinin vazgeçilmezidir. Gazetecilik mesleğini büyük özveri göstererek, mesleğin gerektirdiği sorumlulukla yerine getiren, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla görevlerini sürdüren basın mensupları, toplumumuzun sesi ve oto kontrolü konumundadır. Kamu yararına hizmet yapmakta olan basın organlarımız, yaşadığımız yörenin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Basın mensuplarının, görevlerini yerine getirirken, meslek ilkelerini ve etiğini gözetmesi de gerekmektedir. Türkçe’nin kullanılmasına ve korunmasına özen gösterilmesi, kişilik haklarına ve özel yaşama saygı göstermesi gerekmektedir. Ülkenin ve ilimizin sorunlarını gündeme taşıyarak, mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarına rağmen üstün bir çabayla topluma hizmet eden gazetecilerimizin Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”



FOTOĞRAFLI