Başkan Oral, meydanlara indi

YALOVA’nın Altınova ilçesinde AK gönüllüler, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile birlikte ev ve iş yerleri ziyaretlerine devam etti.

Altınova Belediye Başkanı ve AK Parti Altınova Belediye Başkan Adayı Dr. Metin Oral, 31 Mart seçimlerine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Oral, ilçede kapı kapı gezerek sıkmadık el bırakmıyor.

YAĞMUR VE SOĞUĞA RAĞMEN

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti SKM Başkanı Metin Tok, AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın, ilçe teşkilatı ve SKM yöneticileri, mevcut belediye ve il genel meclis üyeleri ile belediye ve il genel meclis üyesi adayları ile partililer, seçim çalışmalarına Cumhuriyet Mahallesi Tuzla, Ergenekon ve Stadyum Mevkii ile Hersek Mahallesi ve Üç Evler Mevkii’nde devam etti.

Ev ve esnafı tek tek gezen Başkan Oral, vatandaşlardan yerel seçimler için destek istedi. Yağmur ve soğuğa rağmen oldukça kalabalık bir grupla ilçeyi gezen AK Partililer, vatandaşlar büyük ilgi ve destek gördü.



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