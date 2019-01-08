Başkan Oral, esnafı ziyaret etti

YALOVA’da Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve belediye meclis üyeleri, ilçe esnafını ziyaret ederek bir araya geldi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve belediye meclis üyeleri Fevzi Arıcı, Hasan Karabacak, Bilal Ok, Birol Bayram, Ali Sarıhan ve Ali Koçal, Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallesi’ndeki esnafa ziyaretlerde bulundu.

HEDİYE ÇANTASI

Oral, belediyenin her yıl bastırdığı takvimi, esnaf için hazırladığı ajanda ve kalemden oluşan hediye çantasını esnafa dağıttı. Altınova Belediyesi’nin 2019 takviminin ilçedeki tüm evlere de dağıtılacağını ifade eden Başkan Oral, esnafın yeni yılını da kutladı.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Başkan Oral ve belediye meclis üyeleri, esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet de etti. Esnafın ve vatandaşların isteklerini de dinleyen Başkan Oral, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.



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