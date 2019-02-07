Başkan Okay'dan 12 Şubat mesajı

KAHRAMANMARAŞ'ın merkez Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Necati Okay, 12 Şubat Kurtuluş günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kurtuluş savaşı yıllarında ülkenin ilk bağımsızlık fitilinin Kahramanmaraş'tan ateşlendiğini ifade eden Başkan Necati Okay, mesajında şöyle dedi:

"Kendinden kat ve kat üstün düzenli bir orduya karşı verdiği mücadeleyle Maraşlı kahramanlığını adeta tescillemiş ve ruhunu bulmuştur. Damarlarında bağımsızlığın verdiği o asil kanı taşıyan atalarımız, 22 gün 22 gece süren destansı mücadele sonunda düşmana aman diletmiş ve geldiği yere göndermiştir.Bu mücadele kurtuluş savaşının fitilini ateşlemiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda temel taşlarından biri olmuştur. Kurtuluş mücadelesinde vatanını, milletini ve bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan atanın torunları 15 Temmuz’da aynı düşünceyi ortaya koymuştur. Dün olduğu gibi bugün de bu millet vatanını, bayrağını ve birliğini savunmaya hazırdır.Ben bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyor, kurtuluş savaşı şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."

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