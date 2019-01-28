Başkan Nursaçan, Gönüllü Kültür Teşekküleri platformunu ağırladı

KAYSERİ, ()- KAYSERİ'de Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Tahir Nursaçan tarafından OSB'nin projeleri arasında yer alan güneş enerji santrali, özel teknik kolej, Kayseri OSB uluslararası fuar ve kongre merkezi, endüstriyel tasarım merkezi, dış ticaret istihbarat merkezi, OSB itfaiye hizmetleri, devlet hibe, destek ve destekleri ile diğer çalışmalara dair detaylı bir sunum yapıldı.

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