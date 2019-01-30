Başkan Neşet Tarhan, seçim çalışmalarına başladı

MERSİN, () - MERSİN'de Mezitli Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Neşet Tarhan, "Bazı eleştirel duyumlarım arasında 'CHP Mezitli'de ikinci dönem aday göstermez' gibi söylentiler yer alıyordu. İlk defa iki dönem aynı adayı göstererek bu algıyı yıktık. Burada en büyük güç tabi ki de halkımızın gücüdür" dedi.

Başkan Tarhan, CHP Genel Merkezi tarafından yeniden aday gösterilmesinin ardından seçim çalışmalarına başladı. CHP Mezitli Mezitli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Tarhan, partililerle fikir alışverişinde bulundu.

31 Mart'ta Mersin ve Mezitli'de güzel sonuçlar alacaklarına olan inancını dile getiren Tarhan, "Partim, başkanlık görevimi sürdürmem için şahsımı yeniden belediye başkan adayı olarak gösterdi. Bazı eleştirel duyumlarım arasında 'CHP Mezitli'de ikinci dönem aday göstermez' gibi söylentiler yer alıyordu. İlk defa iki dönem aynı adayı göstererek bu algıyı yıktık. Burada en büyük güç tabi ki de halkımızın gücüdür. Halkımızın gücüne hiç kimse karşı koyamaz. Biz halkımıza inandık ve onların gücü doğrultusunda çalışmalarımıza önem verdik. Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımız 5 yıl içinde yapmış olduğumuz çalışmaları gördü ve memnun kaldı. Buda bizim için gurur verici bir durum" diye konuştu.



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