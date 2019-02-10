Başkan Mustafa Bozbey Yenişehir’de gövde gösterisi yaptı

BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ercan Özel’in aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bozbey,“Yenişehir’de 5 yılda tamamlanamayan meydanı göreve geldiğimizde ilk iş olarak bitireceğiz” dedi.

Yenişehir’de rüzgar estiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, gün boyu gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ercan Özel’in aday tanıtım toplantısına katıldı. Meşaleler ve davul zurna eşliğinde karşılanan Bozbey ve Özel’e ilgi büyük oldu. İYİ Parti Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Ahmet Köse de geceye katılarak Özel’e destek verdi. Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başlayan gecede açılış konuşmasını İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır yaptı. Bahadır, CHP ile yapılan güç birliğiyle Bursa’da artık yeni bir belediyecilik anlayışı başlayacağını vurguladı.

‘BİR MEYDANI 5 YILDA BİTİREMEMİŞLER’

Törende konuşma yapan Başkan Mustafa Bozbey, Yenişehir’in önemli değerleri olduğunu ve bunları gün yüzüne çıkararak hak ettiği değeri bulmasını sağlayacaklarını ifade etti. Bozbey, “Yenişehir gülmeye hasret ve bunu hep beraber sağlayacağız. Birileri konuşuyor ama bir meydanı 5 yılda bitirememişler. Halk mutsuz esnaf mutsuz. 5 ayda biter o meydan. Yenişehir bunu hak etmiyor. 31 Mart’ta Ercan Özel kardeşimle bu meydanı ilk iş olarak tamamlayacağız. Bursa üç milyona ulaştı. Nilüfer gülümsüyor büyürken, Yenişehir niye gülemiyor? Biz Nilüfer’i örnek ve lider kent yaptık siz niye Bursa’yı yapamadınız? Sizlerin desteğiyle Ercan kardeşim ve ben Yenişehir’i Bursa’yı gülümseteceğiz. Burası için çeşitli projelerimiz var. Toplumun her kesimine dokunacağız. Paketleme tesisi ile tarımı daha aktif hale getireceğiz. Çiftçi emeğinin karşılığını alacak. Özetle Yenişehir de Bursa da 31 Mart’ta desteklerinizle gülecek. Öndeyiz ve iyi yoldayız. Birileri buradan bizi duysun. 31 Mart’ta sandığa sahip çıkalım. Atılan her oy namustur ve buna sahip çıkacağız” diye konuştu.

ÖZKAN VE TATLIOĞLU’NDAN ADAYLARA TAM DESTEK

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da, ittifakın sonucunun milletin hayrına olacağını belirterek, “Beka sorunu Cumhuriyetin kazanımlarıdır. İşte bu kazanımları korumak adına bu ittifak yola çıktı. İstihdam sorunu var burada. İnsanlar gülümsemek istiyor. Mustafa Bozbey ve Ercan Özel Yenişehir’i gülümsetecek” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da, Bursa’nın hak ettiği hizmeti alması gerektiği için ittifaka gidildiğini belirterek, “Yenişehir’i Ercan Özel’e, Bursa’yı Mustafa Bozbey’e emanet edeceğiz ve Bursa yeniden şaha kalkacak” değerlendirmesinde bulundu.

‘YENİŞEHİR KAHKAHA ATACAK’

Gecede İYİ Parti Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ercan Özel projelerini anlattı. Yenişehir’in hak ettiği değeri alamadığını söyleyen Özel,” Mustafa Bozbey Nilüfer’i Türkiye’de marka yapmış bir değer. Kendisi belediyeciliğin duayeni olduğunu gösterdi. Kendisinin Yenişehir ile ilgili güzel projeleri var. Eğer göreve geldiğinizde ilçemiz için yaptıklarınızı gerçekleştirirseniz Yenişehir bırakın gülümsemeyi Yenişehir kahkaha atacak. Yenişehir bizimle mutlu ve huzurlu olacak. Üzerindeki toz bulutu kalkacak” sözlerini kullandı.

BOZBEY İYİ PARTİLİLERLE DE BULUŞTU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Bozbey, Yenişehir gezisi sırasında İYİ Parti İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret etti. İlçe Başkanı Ali Şıracı ve partililer tarafından ilgiyle karşılanan Bozbey şiöyle konuştu: “Buradaki ziyaretlerimizde bizi yalnız bırakmadınız. Beraber omuz omuza olduğumuzu Yenişehirli’ye gösterdik. Hedefimiz de bu zaten. Birlikte bir güç olup 31 Mart’ta inanın sandıktan da güçlü çıkacağız.” İYİ Parti Yenişehir İlçe Başkanı da Mustafa Bozbey’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, başarı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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