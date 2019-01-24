Başkan Menderes Atilla’dan teşekkür mesajı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, “1960 yılından beri bizleri yalnız bırakmayan değerli Ceylanpınar halkı bir kez daha birliğimizi tazeledi. Herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ankara dörüşünde kendisini karşılayanlara yayımladığı mesajla teşekkür etti.

Başkan Atilla mesajında Ak Parti ile bir sorunun olmadığını belietrerek, "Konuşmama Ak Parti ile ilgili bir sorunumuz olmadığını belirterek başlamak istiyorum. Bizim ne Ak Parti ne de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile sorunumuz yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan muhabbetimiz asla bitmeyecektir. Ancak bizlere iftira atan Ak Partinin içindeki kriptocuları Allah'a havale ediyorum. AK Parti genel merkezine de kızmıyoruz çünkü onlarda yanlış bilgilendirildiler. Benim için ırkçıdır demişler, iftira atmışlar. Bizler hiç bir zaman ırkımızla öğünmedik. Bizler ancak ve ancak Hz. Muhammed'in ümmeti olmaktan şeref duyduk. Ceylanpınar var olduğu günden bu yana Atilla Ailesi her zaman ilçenin geleceği için seçimde olmuş ve elini taşın altına koymuştur. Geçen gün Ankara dönüşümümüzde kimseye herhangi bir karşılama ve miting çağrısı yapmamamıza rağmen binlerce vefalı Ceylanpınarlı hemşehrim bizleri karşılayarak bağırlarına bastı. Atilla Ailesi’ni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Ceylanpınar bir kez daha birlik ve beraberliğini göstermiş oldu. Bizi yalnız dostlara, havaalanından ilçe girişine kadar heyecanı bir an bile azalmayan Ceylanpınar halkımıza bize gösterdikleri ilgi, alaka ve destek için minnet ve şükranlarımı sunarım" dedi.

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