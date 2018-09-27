Başkan Mahallemizde toplantıları devam ediyor

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,() - AKSARAY Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın 'Başkan Mahallemizde' toplantıları hız kesmeden devam ediyor.



Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 250 kişilik ekibi ile birlikte 22. Mahalle olarak bu kez Pamucak Mahallesindeydi. Başkan Yazgı, her zaman olduğu gibi Sabah saat 08.00 de tüm ekipleri bir araya toplayıp yapılması gereken çalışmalar konusunda talimat verdi. Başkan Yazgı’nın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri Pamucak Mahallesinin dört bir yanına dağılarak cadde sokak ve parklarda temizlik çalışmasının yanı sıra asfalt ve kaldırım çalışmaları da gerçekleştirdi. Rögar kapakları değiştirildi. Kanalizasyon çalışması yapıldı. Parklar ve oyun alanları bakıma alındı. Trafik işaret levhaları ve yol çizgilerini yeniledi. Belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğü evleri, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Pamucak Mahallesinde bulunan esnafları ziyaret etti. Belediyeye ait birçok birim elemanları gün boyunca mahallede çalışma yaptı. Başkan Yazgı, Pamucak Mahallesi Muhtarı Saffet Ergün ve Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleriyle birlikte Pamucak Mahallesinde bulunan Mehmet Zahit Kotku Kız Kuran Kursu'nda hocaları ve eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Başkan Yazgı ve beraberindeki heyet daha sonra Özel Servet Altınsoy Lisesi'ni ziyaret ederek Okul Müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle ile bilgi alış verişinde bulundu. Başkan Yazgı, beraberinde meclis üyeleri ve başkan yardımcılarıyla ile birlikte ev ziyaretleri de gerçekleştirdi. Başkan, ilk olarak Pamucak’ta ikamet eden Özgür Ös ve ailesini evinde ziyaret ederek, isteklerini dinledi. Daha sonra sırasıyla Sedat amca ve ailesi ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Huzurlu Yaşam Aracı ile evde sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı Sultan Şahin’i evinde ziyaret ederek, isteklerini dinledi. Başkan Yazgı ve beraberindeki heyet Pamucak Mahallesinde faaliyet gösteren esnafları tek tek ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Esnaflarla hasbihal ederek istek ve önerilerini dinledi.

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