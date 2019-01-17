Başkan Kuzu’dan öğrencilere karne hediyesi buz pateni

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe Belediyesi, sömestr tatilinde öğrencilere karne hediyesi olarak buz pateni sürprizi yaptı. Öğrenciler, 22 Ocak tarihine kadar ücretsiz şekilde paten yaparak eğlenebilecek.

Çan Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Kuzu, sömestr tatiline çıkacak ilk ve ortaokul öğrencilerine, karne hediyesi hazırladı. Öğrenciler, 19 Ocak'tan 26 Ocak tarihine kadar Atatürk Şehir Meydanı’na kurulacak sentetik buz pistinde, profesyonel hocalar eşliğinde paten keyfini doyasıya yaşayacak. Buz pisti, hergün 11.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Öğrencilerin karne heyecanını birlikte yaşamak istediklerini belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, genç kardeşlerimizin karne heyecanlarını birlikte paylaşalım dedik. Öğrenci kardeşlerimize her yıl farklı etkinlikler sunuyoruz. Bu sene de yarıyıl karne tatili kapsamında buz patenini deneme şansına sahip olsunlar istedik. Bu doğrultuda sömestr süresince öğrencilerimize ücretsiz olarak buz pateni imkanı sunduk" dedi.

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), ()

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