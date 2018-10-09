Başkan Kuzu, spor ve sporcunun yanında

ÇANAKKALE’nin Çan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Amatör Spor Kulüpler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, amatör spor ve sporcular için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Amatör Spor Kulüpler Haftası etkinlikleri kapsamında, Çan Kaymakamı Adil Karataş, Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Çan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erhan Gerçek ve sporcuların katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Atatürk Şehir Meydanı’nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, amatör sporların önemine değinerek, “Amatör sporun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Ama Çan’da bu işe teveccühün olduğunu biliyor olmak bizi keyiflendiriyor” dedi.

Çan’da 1300’ün üzerinde amatör sporcu bulunduğuna dikkat çeken Başkan Kuzu, bu sayının oluşmasında en büyük etkenin bu işe gönül veren öğretmenler olduğunu belirtti. Çan’da şehir stadı ve spor salonu olduğunu belirten Kuzu, şunları söyledi:

“Fiziki olarak sıkıntımızın olmadığı alanlar. Yine bunun ötesinde de okullarda ciddi anlamda bir çaba var. Belediye olarak biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mesela yaz spor okullarından şu ana kadar 5 binin üzerinde yavrumuz yararlandı. Güreş kulübümüz var. Avrupa’da ve Dünya’da adını duyuran güreşçilerimiz çıktı oradan, inşallah bundan sonraki süreçte de çıkacak. Yine taekwondo kulübümüzün de başarıları devam ediyor. Bunun ötesinde biz hem okullara hem de diğer kulüplere belediye olarak malzeme desteğinden tutun, ulaşım desteği vesaire her türlü desteği vermeye çalışıyoruz ki; inşallah bundan sonra da bu desteğimiz devam edecek. Çünkü gençler bizim için kıymetli ve önemli".

Spor yapmanın çocukları ve gençleri geliştiren unsur olduğunu ifade eden Başkan Kuzu, “Öğrenci sporla uğraşıyorsa dersleri kötü olur diye bilirdik. Öyle değil. Bakın, bir birey, bir öğrenci bir alanda başarılıysa, bu diğer alanlarda başarılı olma ihtimalini arttıran bir unsur. Çan’da anne ve babalarda bunu anladılar, çocuklarını spora yönlendiriyorlar, bu da keyif verici bir şey” diye konuştu.

Amatör sporcuların gösterilerinin ardından, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), ()

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