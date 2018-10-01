Başkan Kutlu, vatandaşları dinledi

ADIYAMAN Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, kendi mahallesi olan Turgut Reis Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve önerilerini dinledi.

‘Mahalle buluşmaları’ kapsamında Zombaba Camii taziye evinde bir araya geldiği Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle sıcak ve samimi bir ortamda buluşan Başkan Kutlu, mahalle sakinlerinin taleplerine cevap verdi.

Toplantıda söz alan bazı mahalle sakinleri mahallelerinde bayanlar için taziye evi bulunmadığını dile getirerek, Başkan Kutlu’dan taziye evi talebinde bulundu.

Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, mahalle sakinlerinin sorun ve önerilerini dinlediklerini ve toplantıda onların oyuyla yapacakları çalışmaları belirlediklerini dile getirdi.

Turgut Reis Mahallesi sakinleri toplantı sonunda Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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