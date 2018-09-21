Başkan Kutlu, esnafın sorunlarını dinledi

ADIYAMAN Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Hoca Ömer Mahallesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, şehrin en işlek mahallelerinden olan Hoca Ömer Mahallesi esnafını ziyaret etti. Kimi zaman yanında protokol üyeleriyle, kimi zaman da yalnız başına ya da eşi Fulya Kutlu ile birlikte esnaf gezisine çıkan Başkan Kutlu, bu şekilde vatandaşlarla hem sohbet ediyor, hem de sorunlarını dinliyor.

Hoca Ömer Mahallesi esnafına yaptığı ziyarette, esnafın çayını içererek, onlarla sohbet eden Başkan Kutlu, Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da esnafa bilgi verdi. Sohbetinde insan odaklı hizmetler ürettiklerini kaydeden Başkan Kutlu, "Her şey vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Üretmiş olduğumuz projeler ve yapmış olduğumuz hizmetlerle Adıyaman’ı daha da ilerilere taşıyacağız inşallah" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×