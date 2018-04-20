Başkan Kurtulan tekerlekli sandalye ile pikniğe götürdü

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan engelliler bahar pikniğinde buluştu. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan tekerlekli sandalye ile gelen bir engelliye destek olarak piknik alanına götürdü.

Mustafakemalpaşa Belediyesi öncülüğünde düzenlenen doğa gezisi ve bahar pikniği etkinliğine, Engelsiz Yaşam Merkezi, İbn-i Sina, Halk Eğitim, Emine Güven ve Dardağan Rehabilitasyon okullarında eğitim gören yaklaşık 200 engelli, aileleriyle birlikte katıldı. Engelli vatandaşları kaynaştırmak amacıyla düzenlenen programa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan da eşlik etti. Yeşil ve mavinin harmanlandığı Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı’ndaki doğa yürüyüşü ile baharı karşılayan engelliler daha sonra Susurluk Çaylak’ta düzenlenen piknik şenliğinde gönüllerince eğlendi. Renkli görüntülülere sahne olan programda engellileri yalnız bırakmayan Başkan Sadi Kurtulan, kurslar, aktiviteler ve gezilerle engellilerin sosyal yaşama daha fazla katılımını sağladıklarını söyledi.

Mustafakemalpaşa’da bir ilk olan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin hizmete açılmasıyla birlikte engelliler için önemli bir eksikliği giderdiklerini söyleyen Başkan Kurtulan, “Bu organizasyonda hem merkezimizde, hem de diğer kurumlarda eğitim gören engellilerimizi aileleriyle bir araya getirdik. Bir kaynaşma ve birbirlerini tanıma imkânı buldular. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek çok şeye değer. Hep birlikte engelleri kaldırmaya, engelli kardeşlerimize destek olmaya ve onların sosyal yaşamını renklendirmeye devam edeceğiz” dedi.