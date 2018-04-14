Başkan Kurt ,4 yıllık hizmetlerini anlattı

ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt düzenlediği basın toplantısında, 4 yılda yaptıkları hizmetleri anlattı.

Turunç Otel'de düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel, mahalle muhtarları ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt yaptığı konuşmada, 4 yılda çok büyük işler başardılarını söyledi. Kurt şöyle devam etti:

"Katılımcılığın, demokrasinin, örgütlenmenin ne olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdik. Odunpazarı'nda sosyal demokrasiyi her alanda egemen kıldık.2018 yılındayız ve 2018 yılında belediyecilik, artık klasik belediyecilik olmaktan çıktı. Bizim amacımız sosyal demokrat, toplumcu, katılımcı bir belediye yaratmak. Bunu yaratırken bütün demokratik kitle örgütleriyle işbirliği içindeyiz. Pek çok çalışmamızı demokratik kitle örgütleri ile birlikte yapıyoruz. Hatta bu demokratik kitle örgütlerinin bu işlerin önüne geçmesi gerektiğini savunuyoruz. 4 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaların hepsinde Odunpazarlı hemşehrilerimizin sesine kulak verdik, çoğu zaman da onların sesi olduk. Bugün gelinen noktada Odunpazarı'nda yaşanan büyük değişim 7'den 70'e tüm insanların yüzlerini güldürüyor, umutlarını arttırıyor. Odunpazarlı hemşehrilerimiz geleceğe daha umutla bakıyor. Biz, Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal demokrat, şeffaf, katılımcı, halkçı bir anlayışla yönetiyoruz. Çalışmalarımızda her zaman toplumun dezavantajlı gruplarına öncelik tanıdık. Özellikle kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve yoksullar ile ilgili dikkat çeken çalışmalara imza attık."

HAMAMYOLU CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

Hamamyolu Caddesi'ndeki düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kazım Kurt, 'Yılın Kentsel Tasarım Projesi' seçilen Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi ile Hamamyolu Caddesi'nin şehrin yeni cazibe merkezi haline geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Sebahattin Günday Parkı, uygulanan Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi sonrasında yenilendi. 2017'de Londra'da yapılan dünyanın en önemli mimarlık yarışmasında Yılın Kentsel Tasarım Projesi seçilen Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi ile Hamamyolu Caddesi şehrin yeni cazibe merkezi haline geldi. Eskişehir'de yaşayan vatandaşlarımıza ve şehri ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet veren parkta; oturma alanları, kafeteryalar, müze alanı ve havuzların yanı sıra, interaktif çocuk oyun alanları ve trambolin ile farklı yaş gruplarına hitap eden alanlar oluşturuldu. Çeşitli peyzaj ve zemin düzenlemeleriyle çalışma sonrasında Hamamyolu Caddesinin ve Sebahattin Günday Parkı'nın bütünlüğü sağlandı. Ayrıca Hamamyolu Caddesinde yer alan anıt ağaç, özel projelendirme çalışması yapılarak korundu."

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