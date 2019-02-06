Başkan Kökce banka müdürleriyle görüştü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce banka müdürleriyle istişare toplantısı yaptı.

Kumluca Ziraat Odası'nda hafta sonu yapılan genel kurul sonrası yeniden seçilen Başkan Hidayet Kökce, 24 ve 26 Ocak'ta yaşanan hortum felaketinden zarar gören çiftçilere nasıl yardımcı olacakları konusunu görüşmek üzere banka temsilcileriyle bir araya geldi. Ziraat Odası'nda gerçekleşen buluşmaya 4 bankanın müdürleri katıldı.

Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Bankalarınızın her zaman çiftçilerimizin yanında olduğunu biliyorum. Ancak 24 ve 26 Ocak tarihlerinde ilçemizde büyük bir hortum felaketi yaşadık. Çok sayıda üreticimiz zarar gördü. Çiftçilerimize TARSİM yaptırmaları konusunda her zaman tavsiyede bulunuyoruz. TARSİM olmayan afetzedelerimize ne kadar yardımcı olabileceğinizi konuşmak için bir araya geldik" dedi.

Banka müdürleri de "Biz her zaman çiftçilerimize TARSİM'den faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Hortumdan zarar görmüş çiftçilerimiz TARSİM yaptırmamış diye de cezalandıramayız. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden hasar tespit tutanağı getiren çiftçilerimize her iki tarafın da memnun kalacağı nispette yardımcı oluruz. Amacımız çiftçimizi ağır borç altına sokmak değil, onları zor durumda kalmadan borçlarını ödeyip üretime devam etmelerini sağlamaktır" diye konuştu.

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