Başkan Kocamaz’a büyük ilgi

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, merkez Toroslar ilçesinde gerçekleştirilen hizmetlerin açılışını ve yeni hizmetlerin temel atmasını gerçekleştirirken, "Büyükşehir, Adana’dan Antalya’ya, Toroslar’ın tepesinden Akdeniz’e kadar artık her yerde var. Mersin, hizmete aç kalmış. Bugüne kadar yapılması gereken birçok hizmet bizim gelmemizi beklemiş" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MEŞOT-Otoban Bağlantı Yolu açılışı, Çavuşlu Mahallesi İçme Suyu Rehabilitasyonu ve Yusuf Kılıç Mahallesi İçme Suyu Hattı açılışı, Karaisalı Mahallesi Kanalizasyon Hattı temel atma töreni ve Akbelen Mezarlığı Çevre Düzenlemesi bilgilendirme programı kapsamında da vatandaşlarla bir araya geldi. Törenlere, İYİ Parti Toroslar Belediye Başkan Adayı Ender Turhan, İYİ Parti Toroslar İlçe Başkanı Buğra Sakınç, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu, oda ve dernek temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar açılış ve temel atma törenlerine büyük ilgi gösterdi.

Törende konuşan Başkan Kocamaz, "Biz bir hizmet yapmak istiyorsak en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yüzyıllar boyu devam edecek hizmetlerin yapboz haline gelmemesi için çok uzun planlamalar yapıldı. Bizim olduğumuz yerde zaten hizmet olacak. Hizmetlerin, 25 yıllık tecrübeden gelen bilgi ve birikim ile kesintisiz devam edeceğini herkes biliyor. Bizim amacımız bir yandan hizmet üretirken bir yandan da son 5 yıl içerisinde oluşturulan barış, huzur ve kardeşlik ortamının devamını sağlamak. Bugün geldiğimiz noktada Mersin’de yaşayanların daha mutlu olduğu, ‘Mersinliyim’ demekten gurur duyduğu bir şehir haline geldi. Herkes bize güvensin ve bizi izlemeye devam etsin" dedi.

Geçmişte yapılmayan hizmetlerin kendileri ile birlikte hayata geçtiğini ve MESKİ ile birlikte koordineli bir şekilde Mersin’in sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kocamaz, "2014’te biz sizlerden görev talep ettiğimizde Mersin Büyükşehir olacak diye bir slogan kullanmıştık. Mersin, henüz tam istediğimiz kıvamda olmadı ama olmaya emin adımlarla hızlı bir şekilde ilerliyor. Gerek Büyükşehir gerekse de MESKİ’nin yatırımları Mersin’de yıllar önce çözülmesi gereken problemleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor. Elbette daha yapılacak çok iş var. Onun için 31 Mart’ta bu hizmetlerin devamı, çok daha yaşanabilir bir kent olması ve barış ortamının devamı olan bir kent olması için sizlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Açılış öncesi Toroslar Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hasan Koç, Çavuşu Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Soysal Başkan Kocamaz’a teşekkür ederek hediye ve çiçek takdiminde bulundu. Konuşmaların ardından Başkan Kocamaz ve protokol üyeleri kurdele kesimi yaparak açılışları gerçekleştirildi.

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