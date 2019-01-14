Başkan Kocamaz: Yarınlar için kaynaklarımızı özenle kullanmalıyız

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ekonominin düzelmesinde, enerjiyi tutumlu kullanmanın öneminin büyük olduğunu dile getirerek, "Yarınlar için kaynaklarımızı özenle kullanmalıyız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Enerji Tasarrufu Haftası nedeni ile bir mesaj yayımladı. Başkan Kocamaz, mesajında şunları söyledi:

"Değerli Mersinliler, Dünyamızın varlığından bu güne en önemli değerlerin başında; enerji ve enerjiyi doğru kullanmak gelmektedir. Modern çağımızda çok büyük öneme sahip olan enerji kaynaklarımızı, geleceğimizi güvence altına almak adına dikkatli ve ideal oranda kullanmak gerekmektedir. Ülkemizin enerji üretiminde dışa bağımlı bir konumda olduğunu üzülerek belirtiyorum. Böylesi bir süreçte evlatlarımızın geleceği ve daha iyi yarınlar için sahip olduğumuz enerji kaynaklarını mümkün olduğunca özenle kullanmalı ve doğanın bize sunduğu yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz."



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