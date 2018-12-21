Başkan Kocamaz: Üreticilerimize destek sağlıyoruz

MERSİN, () MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, belediye olarak üreticilere destek Yörüklere ise ışık olmaya çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, gittiği Tarsus ilçesinde ilk olarak muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla sohbet eden Başkan Kocamaz, sorunlarını dinledikten sonra fidan ve güneş paneli dağıtım törenine katıldı. Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen törende konuşan Başkan Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi olarak 30 Mart 2014’ten itibaren Türkiye’deki 30 Büyükşehir içerisinde bir farkındalık yarattıklarını belirterek, "Geçen 57 aylık süre içerisinde tarım konusunda üreticilerimize, hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize çok büyük destekler verdik. Mersin geneline baktığınızda yaklaşık 550 km su borusu dağıttık. Birçok susuz bölgelerimiz artık suya kavuşmuş durumda. Bunlar yıllar öncesinden yapılması gereken hizmetler. Geçmişte özel idare tarafından yapılamayan işler Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı" dedi.

Başkan Kocamaz, üreticilere her anlamda ve alanda destek verdiklerini ifade ederek, "Üreticilerimizi önce eğitip, bilinçlendiriyoruz, daha sonra da zeytin, ceviz, lavanta, nergis soğanı, arı kovanı desteği sağlıyoruz. Torosların tepesinde gaz lambası ile hayatını sürdürmeye çalışan, dünyadan adeta kopmuş vaziyette ki Yörük kardeşlerimize bu güneş panelleri ile ışık olmaya çalışıyoruz. Geçmişte o çadırların içerisinde insanların dünyadan çok fazla haberi yoktu. Ama şimdi güneş panelleri ile televizyon seyredebiliyorlar. Daha sağlıklı bir hayat sürdürme şeklinde üretimlerine devam ediyorlar. Tabi ki keşke bütçemiz çok daha fazla olsa da daha fazla hizmet üretebilsek" diye konuştu.

Törende üreticiye yüzde 50 hibe ile 1200 ceviz fidanı ve yine yüzde 50 hibe ile 12 bin 586 adet zeytin fidanı dağıtımı yapılırken, 25 bin adet lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

‘Güneş Paneli Desteği Projesi’ kapsamında ise Yörüklere yüzde 25 üretici katkılı, 62 adet güneş paneli dağıtıldı. Fide, fidan ve güneş paneli dağıtım töreni sonrası Başkan Kocamaz’ın annesi merhum Hacı Lütfiye Kocamaz için Tarsus Hacı Lütfiye Kocamaz Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

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