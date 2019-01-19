Başkan Kocamaz, TCTWA başkanlığını devretti

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Daimi Onursal Başkanlık unvanı aldığı Kardeş Kentler Birliği (TCTWA) başkanlığını devretti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Daimi Onursal Başkanlık unvanı aldığı ve birlik başkanlığı görevini yürüttüğü TCTWA çalıştayına katıldı. TCTWA kurucu başkanı, daimi onursal başkanı ve birlik başkanlığı görevini yürüten Başkan Kocamaz, gerçekleştirilen çalıştayda birlik başkanlığı görevini de Zürih Belediyesi’ne devretti. İsviçre'nin Zurih kentinde gerçekleşen ‘Dijital dünyada kasaba ve şehir ortaklıkları' adlı çalıştayda şehir ortaklıklarından çıkarılabilecek değerleri ve turizmin kardeş şehirlere olan etkilerinin masaya yatırılırken Başkan Kocamaz da Mersin’in turizm değerlerini katılımcılar ile paylaştı.

Çalıştayda yaptığı konuşmasında Kardeş Kentler Birliği’nin kültürlerin birbirini tanıması, turizmin gelişmesi ve dünya barışına olan katkısına değinen Başkan Kocamaz, TCTWA kuruluş aşamasında ve temasının belirlenmesinde Mersin’den ilham aldığı belirterek, "Bizler geçmişten ders alıp, birliğin ve ortaklığın önemini bilen ve yüzünü geleceğe dönen bireyler ve yöneticiler olarak 2015’te dünyada ilk kez gerçeklesen 1'nci Uluslararası Kardeş Kentler Turizm Zirvesi’nde, Mersin’de buluştuk. Geçmişte medeniyetlerin buluştuğu ve her daim gururla temsil ettiğim Mersin’de, tüm ayrımları yıkan, teması kardeşlik ve çok yönlü ortaklık olan bir bulaşmaya imza atmış olmanın ve ondan ilham almanın mutluluğunu hep beraber yaşadık" dedi.



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