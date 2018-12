Başkan Kocamaz sel mağduru çiftçileri dinledi

MERSİN, () – MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, geçtiğimiz günlerde Tarsus’ta etkili olan aşırı yağış sonrası tarım alanları ve bahçeleri zarar gören Kulak ve Bahşiş mahallelerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, geçtiğimiz günlerde Mersin genelinde ve özellikle Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle tarım alanları ve bahçeleri zarar gören üreticileri yalnız bırakmadı. Kulak ve Bahşiş mahallelerinde üreticilerle bir araya gelen Başkan Kocamaz, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek, onlarla sohbet etti. Yaşanan yağışlar sonrası bazı mahallelerde sel baskını probleminin her yıl yaşandığını ve çözümü konusunda problemleri ilgili kurumlara ilettiklerini belirten Başkan Kocamaz, "Her defasında bu sel baskını problemlerin çözümü konusunu kurumlarla, birimlerle konuşuyor ilgili yerlere iletiyoruz. Özellikle sel baskınlarının önlenmesi ile ilgili konuşuyoruz. Ama her ne hikmetse her yıl su sel baskınını yaşıyoruz. Üreticilerimizin daha kaliteli tarım yapılabilmesi için çok yoğun çaba gösterdik. Zor zamanlarında üreticimizin yanındayız. Problemlerin çözüm noktasında kendileriyle bir araya geliyoruz. Üreticilerimizin her zamana yanında olduk, onlara destek verdik" dedi.

Mersin kırsalında geçmişten gelen birçok hizmet eksikliği bulunduğunu söyleyen Başkan Kocamaz, tüm bu eksiklerin giderilmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

FOTOĞRAFLI