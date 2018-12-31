Başkan Kocamaz: Sakinliğimizi koruyarak sadece işimizi yapacağız

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 31 Mart tarihinin Türk demokrasisinde önemli bir dönüm noktası olacağını dile getirerek, " Sakinliğimizi koruyarak sadece işimizi yapacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ziyaret ettiği Kirlik Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından davul zurna ve halaylar eşliğinde karşılandı. Ardından İbrişim, Karadirlik, Sıraköy, Hacıhamzalı, Dörtler ve Huzurkent mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Kocamaz’a İyi Parti Mersin İl Teşkilatı Başkanı Servet Koca ve İyi Parti ilçe başkanları eşlik etti.

Mahallelerde ziyaretleri esnasında yaptığı konuşmada göreve geldikleri günden bu yanan söz verdikleri hizmetlerin birçoğunu başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Kocamaz "2014 yılında hizmet anlamında bir iddia ile ortaya çıktık. Biz ortaya koyduğumuz iddianın içini doldurduk. Şu anda 5 bin 500 kilometrelik yol ağında yüzde yüze yakın bir asfalt yapımı söz konusu. Mersin yol konusunda çağ atladı. Susuz hiçbir yerleşim birimi bırakmayacağız dedik. Kaynak olmayan yerler dışında her yere suyu ulaştırdık" dedi.

Yaşanan tüm olumsuz eleştirilere karşı seçim süreci boyunca sabırlı ve sakin bir tutum sergileyip, çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Başkan Kocamaz, "31 Mart Türk demokrasisinde önemli bir dönüm noktası olacak. Tabi ki çalışmamız lazım hiçbir seçimin garantisi olmaz. Burada bütün hemşerilerimize çağrı yapmak istiyorum. Bizim kavgayla dövüşle işimiz olmaz, bir gönül adamıyız. Biz barıştan, sevgiden, dostlukta ve kardeşlikten yanayız. 31 Mart’a kadar sabredeceğiz, sadece işimizi yapmaya devam edeceğiz, sakinliğimizi koruyacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından mahalle sakinleri ve muhtarların sorunlarını dinleyen Başkanı Kocamaz, mahalle kahvelerini ve esnafları da ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

FOTOĞRAFLI