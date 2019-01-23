Başkan Kocamaz, MESOB'u ziyaret etti

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, bünyesinde kurulu 70 meslek odası ve 65 bin üyesi ile kentin en büyük meslek kuruluşu olan Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (MESOB) ziyaret etti.

Esnafların taleplerini dile getiren Birlik Başkanı Talat Dinçer, "Mersin'e 5 bin işyeri kapasiteli sanayi sitesi kazandırmak için çok büyük mücadeleler verdik ama maalesef kentin anayasası olan 1/5 binlik haritalarda sanayi sitesi olarak yer işaretlenmemesinden kaynaklı bunu bir türlü gerçekleştiremedik. Korukent Mahallesi civarında bir yer bulduk ama burası da konut alanına çevrildi ve bizim sanayi sitesi özlemimiz gerçekleşemedi. Zafer Çarşısı'ndaki esnafımızın kiralarında yüzde 30-40 gibi fiyat artışları söz konusu. Esnafımız bu kiraları ödeyemiyor. Kirasını ödeyemeyen bir çok esnafımız için tahliye kararı çıkartılmış. Kiralardaki bu artışın tekrar gözden geçirilerek makul düzeye çekmenizi bekliyoruz" dedi.

Göreve geldiklerinde Mersin'de 1/100 binlik planın bulunmadığını belirten Kocamaz ise "Şehrin kesin çözüm isteyen sorunları için planlar olması lazım. Ama geldik gördük ki kentin ne 1/5 binlik ne de 1/100 binlik planı var. Kentin 1/100 binlik planı olmadan 1/5 binlik planları oturtamazsınız. Şuan bütün ilçelerimizde 1/5 binlik planlar hazırlandı sayılır. Mersin merkezde de serbest bölge otoban bağlantı kısmı tamamlandı. Kenti çarpık kentleşmeden kurtarmak için gözü kara olmalısınız ve radikal kararlar almalısınız. Ama burada herkes buna göğüs geremiyor. Bizim göğüs gerdiğimiz yerlerde merkez ilçeler bu sorumluğu almayınca itirazlar oluşuyor. Birde bunun üzerine imar barışı gelince olumsuz sonuçlar ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Kocamaz, Zafer Çarşısı'ndaki kira fiyatlarının belediye tarafından değil, ticaret odası ve emlakçılar odası bilirkişileri tarafından belirlendiğini ancak esnafı mağdur eden uygulamaların inceleneceğini de sözlerine ekledi.



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